Rio - A essa altura, todos já sabem que alguns episódios de “Os Simpsons” previram alguns fatos que tornaram-se reais. Esse poder de oráculo dos roteiristas da série já é tão popular, que não há quem não assista às aventuras da família amarela com bastante atenção procurando por sinais.



Depois da mais recente profecia da “nota de R$200”, o FOX Channel achou justo o bastante trazer aos fãs esses icônicos episódios na íntegra. E é por isso que o canal exibe nesta terça, dia 1º de setembro, a partir das 20h essa seleção pra lá de especial.



Entre as previsões para hoje estão no catálogo a eliminação do Brasil na Copa de 2014, a lesão de Neymar, a greve dos caminhoneiros que abalou o Brasil em 2018, o smart watch e o uso constante de vídeo chamadas, como acontece agora na pandemia. Além disso, a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, o surgimento do ebola, a compra da 21st Century FOX pela Disney e, claro, a nova nota de R$ 200.



Na última segunda-feira, o FOX Channel estreou a 31ª temporada de “Os Simpsons”! Se você é fã da série, não pode perder os novos episódios às segundas, 22h20.