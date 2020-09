Glória Vanique comete gafe ao vivo ao entrevistar pessoa errada no 'Bom Dia SP'

Rio - Glória Vanique cometeu uma enorme gafe no "Bom Dia SP" desta terça-feira. A jornalista chamou Rodrigo Pontes, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para conversar sobre problemas na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), mas ele não tinha nada a ver com o assunto. "Acho que está tendo algum engano", disse o entrevistado.

A confusão começou depois que repórter Bernardo Bortolotto relatou algumas falhas no trajeto que percorreu mais cedo. "Vamos conversar com o Rodrigo Pontes, gerente de marketing da EMTU, da linha que o Bernardo Bortolotto estava acompanhando, que saiu de São Bernardo do Campo com destino ao Sacomã", disse Glória Vanique.

Quando a imagem de Rodrigo Pontes apareceu no telão, a jornalista cobrou atitudes dele. "A gente vem acompanhando hoje com a nossa equipe de reportagem a linha 004, que saiu lá de São Bernardo do Campo com destino ao Sacomã. A gente queria entender o que acontece com essa linha. Primeiro, o pessoal reclama muito do atraso, diz que ela nunca sai no horário, a gente viu a falta de limpeza, ainda mais que estamos em um período de pandemia. Vamos respondendo aí o problema, por favor?", disse a jornalista.

Muito sem graça, Rodrigo Pontes corrigiu a apresentadora dizendo que fazia parte da CPTM . "Oi, Gloria, bom dia. Acho que está tendo algum engano. Nós estamos aqui na estação Barra Funda, no posto do bilhete do desempregado. A EMTU é uma empresa irmã da CPTM, mas eu não teria essas informações para você", afirmou.

Só restou, então, a jornalista se desculpar pelo equívoco. "Ah, então está bom. Eu peço desculpas. Realmente houve um equívoco com relação ao entrevistado. Vou te pedir desculpas pelo que aconteceu, e te desejo um excelente dia", disse.