Vídeo: jornalista de afiliada da Globo cai em rio durante jornal ao vivo

São Paulo - O repórter André Modesto da TV Tem, afiliada da Globo na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, deixou as notícias do dia mais divertidas. Na última segunda-feira (7), ele estava fazendo uma entrada ao vivo no jornal "Tem Notícias" e conversava com a apresentadora Nilessa Tait sobre a falta de chuvas. Para ilustrar bem a situação, o jornalista decidiu gravar de dentro do rio e aconteceu tudo o que poderia dar errado.

Modesto estava sentado em uma pedra dentro do rio. Usando máscara, ele segurava um guarda-chuva para se proteger do sol. "Eu estou aqui justamente para demonstrar. Olha só, o rio Grande bem conhecido da nossa região", ele dizia quando decidiu levantar da pedra e caiu.

"Opa, eita! É pedra, é assim mesmo, sabia que ia acontecer", ele disse já da dentro da água. O jornalista ainda se levantou e tentou continuar a reportagem como se nada tivesse acontecido. "Tem muita pedra por aqui, justamente porque o rio baixou bastante. Daqui onde eu estou, a gente percebe que está bastante seco", Modesto concluiu.