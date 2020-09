Mau humor de Rodrigo Bocardi causa estranheza em telespectadores: 'Climão'

Rio - O temperamento de Rodrigo Bocardi, apresentador do "Bom Dia SP", chamou atenção dos telespectadores do noticiário nesta quarta-feira. Rodrigo, que costuma intercalar notícias mais sérias com temas mais leves e fazer piadas com Glória Vanique, estava extremamente sério. Algumas pessoas disseram na internet que estava rolando um "climão" no estúdio.

Muitas pessoas pediram nas redes sociais para o apresentador dar um sorriso. "Ei, Rodrigo! RôRô! Relaxa e dá um sorriso pra gente", pediu uma pessoa no Twitter. "É impressao minha ou realmente o jornal de hoje esta PESADO? Todo mundo com cara de que não deveria ter saído da cama !!! É isso mesmo Boccardi?", perguntou outro telespectador.