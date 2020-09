Rio - Depois de muita confusão, Mariana Godoy, de 51 anos, já tem um destino traçado na Band. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do "Uol", a jornalista vai comandar um talk show nos mesmos moldes do programa que comandava na RedeTV. A atração irá ao ar todas as segundas-feiras. O nome e a data de estreia ainda não foram definidos.

Anteriormente, Mariana iria comandar o "Aqui na Band", mas a emissora declinou por não conseguir um patrocinador "master" para bancar o programa diário.

Ainda de acordo com o colunista, o programa de Edu Guedes, de 46, já está praticamente certo. Ele está deixando a RedeTV e terá um programa diário, com duas horas de duração, e data de estreia prevista para 21 de setembro.