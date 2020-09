Rio - O dia 11 de setembro de 2001 é uma data fatídica na história da humanidade. Nesta sexta-feira, o atentado completa 9 anos. O canal HBO recordará a data com dois documentários disponíveis na plataforma HBO GO.

"A Sombra das Torres: 11 de setembro em Stuyvesant': O documentário aborda os acontecimentos daquele dia por meio de conversas com oito nova-iorquinos - na época cursando o ensino médio - que estudavam na escola pública Stuyvesant, localizada a quatro quadras do World Trade Center. A produção se concentra nos sentimentos dos jovens e mostra como os atentados de 11 de setembro de 2001 condicionaram suas vidas e os seus sonhos para o país. Os estudantes descrevem como foi acompanhar de perto o choque dos aviões nas Torres Gêmeas e o caos que viveram tentando voltar para casa, em meio ao desespero e ao medo de um possível novo ataque.

"O que aconteceu em 11 de setembro": Neste documentário, a HBO e a diretora Amy Schatz se unem ao Museu Tributo 9/11 para apresentar de modo delicado ao público, principalmente às crianças, um relato do que aconteceu nos ataques de 11 de setembro e seu impacto na cidade. Nesta produção de meia hora, dirigida à toda a família, as reflexões dos mais novos são fundamentais para entender como o mundo mudou depois do dia dos atentados. O conteúdo inclui pequenas aulas de história sobre Nova York e o World Trade Center.