São Paulo - A Globo deve comprar vacinas para imunizar todos os seus artistas, funcionários e colaboradores contra a Covid-19. Segundo reportagem do NaTelinha, a cúpula da emissora já estaria em contato com as principais empresas que estão testando as doses e com pelo menos duas fabricantes -- a britânica e a americana.



A previsão é de que 40 mil doses sejam adquiridas ainda em 2020 em um investimento milionário. Ainda segundo o NaTelinha, a direção executiva do Grupo Globo optou por não esperar a campanha de vacinação nacional, prevista para o início de 2021. Fontes dentro da Globo teriam afirmado a cúpula do canal estipulou um prazo para sua campanha privada de vacinação para o mês de dezembro e vai exigir que todos os funcionários e colaboradores que frequentam os estúdios estejam imunizados.

"Não, como você sabe, ainda não existe vacina, mas a Globo está constantemente atenta a todos os recursos que possam garantir a saúde de seus profissionais", disse a Globo em nota.