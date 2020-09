Apresentadores do 'Bom Dia SP' teriam levado bronca por causa de brincadeiras, diz site

São Paulo - O "Bom Dia SP" é um telejornal famoso por ter um tom mais descontraído do que os outros da Globo. Não faltam exemplos para confirmar isso, como quando um policial fez um repórter cair na dança, ou da vez em que rolou um jogo de vôlei ao vivo. Porém, os apresentadores Rodrigo Bocardi e Glória Vanique teriam levado uma bronca de seus superiores.

Segundo o site Notícias da TV, os jornalistas foram chamados para uma reunião na última sexta-feira (4). Eles foram advertidos por Ana Escalada, chefe de Redação, e Marcia Correa, editora-chefe do telejornal matinal, para maneirarem nas brincadeiras que fazem durante o programa.

Durante esta semana, Bocardi e Vanique comandaram o jornal com um tom mais sério e quase sem brincadeiras. Os telespectadores notaram as mudanças e até reclamaram nas redes sociais do tom sério de Bocardi. Ao Notícias da TV a Globo declarou que "não houve qualquer proibição aos apresentadores". Confira a opinião de internautas:

Será que foi alguma ordem dos "superiores" em acabar com os sorrisos e com as conversas descontraídas no jornal ? Se foi isso estão prejudicando e muito nosso Bom Dia São Paulo. #bdsp — Claudio Silva (@claparesilva) September 9, 2020