"Tempero de Família - Tempo de Cuidar" estreia na próxima semana, no GNT





Programa traz bate papos, reflexões e receitas que dão água na boca





Divulgação GNT





Rodrigo Hilbert está de volta ao GNT para mais uma temporada de "Tempero de Família". Com estreia marcada para esta segunda-feira (14), às 21h30, o programa traz histórias inspiradoras de pessoas que se reinventaram durante a quarentena, descobrindo mais sobre si mesmas ao cuidarem do outro.



Cercado por suas panelas, e entre uma receita e outra, o apresentador vai conhecer quem transformou seu tempo, em zelo, através de conversas virtuais. Como resultado desses encontros, ele compartilha com o público momentos inspiradores e reflete a importância de cuidar de quem um dia cuidou da gente e de reaprender com os mais velhos o verdadeiro valor do tempo.

Ambientado no sítio da família em Petrópolis, Rio de Janeiro, "Tempero de Família" volta às suas origens, cenário das primeiras temporadas do programa. Ao total serão 12 episódios, com muito bate papo e receitas deliciosas, cheias de afeto.