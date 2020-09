Rachel Sheherazade culpa 'véio da Havan' por sua saída do SBT

São Paulo - Após mais de nove anos de contrato, Rachel Sheherazade está deixando o SBT. O contrato da jornalista com a emissora acaba em 31 de outubro e ela já sentia há um ano que teria que deixar o canal de televisão. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela comentou que tinha essa suspeita desde que se desentendeu com o empresário Luciano Hang, conhecido popularmente como "véio da Havan".

"A declaração do dono da Havan, que se autodeclara como “véio da Havan”. Ele veio a público pedir a minha cabeça. Ele é um dos maiores patrocinadores do SBT e de outras grandes emissoras também. Então, ali eu já sentia alguma coisa", Sheherazade comentou.

A jornalista também disse que está saindo do SBT "com a sensação de dever cumprido". A âncora falou que, mesmo havendo uma linha editorial e uma corrente de pensamento na emissora, ela nunca cedeu a nenhum partido político e sempre teve espaço para manifestar suas opiniões. "Eu tenho certeza que dei o meu melhor e fiz o meu melhor. Eu não cedi a partido político algum. Não cedi a partidos nem a políticos. E eu fiz tudo isso sozinha. A luta de um jornalista contra o poder é sempre sozinho. Saio de alma limpa e consciência tranquila. Eu durmo muito bem com a cabeça no meu travesseiro", ela argumenta.

Sheherazade ainda garante que não pretende deixar o jornalismo e que por enquanto não deseja entrar na política, por mais que já tenha sido sondada por diferentes partidos. Ela conta que pretende se dedicar a diferentes projetos e que já conversou com diferentes emissoras.