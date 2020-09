SBT sonda Sandra Annenberg para substituir Rachel Sheherazade

São Paulo - Que a relação de Rachel Sheherazade com o SBT anda estremecida não é um segredo e o contrato da jornalista não será renovado. Para ocupar o seu posto no “SBT Brasil”, considerado o principal jornalístico da emissora, foi escalada Márcia Dantas, do “Primeiro Impacto”, mas essa foi uma medida provisória e a emissora de Silvio Santos está com outras jornalistas no radar.

O projeto do SBT é renovar seu jornalismo, já que a área foi criticada e enfrentou dificuldades no período de pandemia, no qual a informação ganhou ainda mais importância. Para deixar clara todas as mudanças que estão fazendo, a emissora busca jornalistas conhecidas do grande público para apresentar o “SBT Brasil” e, segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, dois nomes estão sendo estudados: Sandra Annenberg e Adriana Araújo.

Desde que saiu do “Jornal Hoje”, jornal da Globo que atualmente é apresentado por Maju Coutinho, Sandra não tem sido bem aproveitada no canal, ela foi colocada para apresentar o “Globo Repórter” e perdeu o programa “Como Será?”.

Já Adriana teve vários problemas na Record por não concordar com a atitude da emissora de fazer uma cobertura mais branda sobre a pandemia e acabou sendo afastada do “Jornal da Record”, o principal da emissora paulista, e foi colocada para apresentar o “Repórter Record Investigação”.