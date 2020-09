Boni diz que demitiria José Mayer e Marcius Melhem caso tivesse provas de assédio

Rio - José Bonifácio de Oliveira, de 84 anos, o Boni, participou do programa "Roda Viva", na noite desta segunda-feira. O ex-diretor da Globo foi questionado se demitiria José Mayer, que deixou a emissora após acusações de assédio sexual, e Marcius Melhem, que foi acusado de assédio moral.

Galeria de Fotos Marcius Melhem e Dani Calabresa Divulgação José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni Divulgação Pereirinha (José Mayer) em Fina Estampa Divulgação Marcius Melhem Globo/Estevam Avellar Ator José Mayer foi acusado de assédio por figurinista da Rede Globo e após o caso ele confessou a acusação Reprodução da Insternet Marcius Melhem Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia José mayer está de volta à programação da Globo Divulgação / TV Globo Marcius Melhem Tata Barreto/TV Globo

Boni afirmou que caso as queixas fossem comprovadas, "certamente demitiria". "Aqui, de longe, eu não mandaria embora porque são pessoas extraordinárias. Agora, trabalhando lá dentro, teria detalhes, fatos, que pudessem comprovar isso", afirmou.

Boni também criticou o "politicamente correto". "Eu tenho pavor do julgamento precipitado. Eu acho que, hoje, com as pressões das redes sociais, preocupação com o politicamente correto, se pune e se usa essas questões todas para atingir alguém", disse.

O ex-diretor da Globo também falou sobre o movimento "Mee Too", que escancarou as denúncias de assédio sexual em Hollywood, e disse que é preciso ter cuidado. "Temos que pensar que há muito folclore. No meu tempo, não acredito que houvesse outro critério que não fosse talento ou capacidade. Se, eventualmente, fizessem alguma coisa, a gente mandava embora", afirmou.

"Nunca ninguém entrou na minha sala dizendo 'eu fui assediada', no sentido de permutar o trabalho", disse Boni, que também ponderou que a falta de denúncias possa ter motivos como receio, naturalização ou por se tratar de uma época diferente.