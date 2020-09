Após 44 anos, Globo não renova contrato de Antônio Fagundes

São Paulo - O contrato do ator Antonio Fagundes não foi renovado pela Globo após 44 anos de emissora. Diversos atores não estão tendo seus contratos renovados e passarão a receber por obra trabalhada, mas o que chama atenção é que o artista de 71 anos fazia parte do alto escalão da Globo e está sendo cotado para o remake da novela “Pantanal”.

A emissora confirmou a informação através de um comunicado divulgado pelo jornal Extra: “A Globo está adotando novas dinâmicas de relação com seus talentos. Assim, o contrato com o Fagundes foi encerrado e devemos negociar o retorno dele para ‘Pantanal’”.

O trabalho mais recente de Fagundes na emissora foi na novela “Bom Sucesso”, que protagonizou com Grazi Massafera e chegou ao fim pouco antes da pandemia. Já sua estreia na Globo aconteceu em 1976 na trama “Saramandaia”. Durante a carreira, ele esteve em 24 novelas e protagonizou boa parte delas. Ele também esteve em minisséries e fez sucesso como o caminhoneiro Pedro no seriado “Carga Pesada”.

No remake de “Pantanal”, ele pode viver o personagem José Leôncio, segundo o jornal Extra. Claudio Marzo foi o ator que assumiu esse papel na TV Manchete. A nova versão da novela pode marcar o reencontro do ator com o autor Benedito Ruy Barbosa – a dupla já trabalhou junta em sucessos como “O Rei do Gado” e “Renascer”.