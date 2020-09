GNT estreia quarta temporada de 'Sessão de Terapia'

Rio - A quarta temporada de "Sessão de Terapia" chega ao GNT na próxima semana. Produzida pela Moonshot Pictures, a série original do Globoplay, já disponível na plataforma de streaming, traz Selton Mello, como diretor e protagonista, Morena Baccarin em seu primeiro trabalho no Brasil e ainda um grande elenco formado por Fabíula Nascimento, David Junior, Lívia Silva, Nathalia Timberg e Cecília Homem de Mello entre outros. A atração tem estreia marcada para esta segunda-feira (14), à 0h.



A série retrata a vida de Caio Barone (Selton Mello), antigo paciente de Theo (Zécarlos Machado), que é considerado um dos melhores profissionais da cidade de São Paulo. Com uma alma atormentada, Caio tem um passado difícil, com traumas nunca superados. Para piorar, ele vem lidando com a perda de sua esposa Vera e a filha Elisa, de 11 anos, mortas em um assalto. Uma vez na semana, ele visita sua supervisora, Sofia (Morena Baccarin), por quem acabou desenvolvendo uma atração quase que incontrolável.



Para tentar esquecer suas próprias dores, ele se joga de cabeça no trabalho. Entre seus pacientes, estão: Chiara (Fabíula Nascimento), uma atriz de sucesso popular que quer ser levada a sério como uma grande atriz dramática; Guilhermina (Lívia Silva), pré-adolescente que ao buscar sua individualidade acabou sendo enganada; Nando (David Junior), bem sucedido homem de negócios que se sente inferiorizado no casamento e tem problemas com a masculinidade; e Haidée (Cecília Homem de Mello), uma senhora viúva de 67, que acredita que não há mais motivos para viver.



"Sessão de Terapia" acompanha histórias de vida emocionantes, com as dores e alegrias de ser quem se é. A série, escrita por Jaqueline Vargas, dirigida por Selton Mello e produzida por Roberto d'Avila, traz 35 episódios, exibidos de segunda a sexta, no GNT - segunda-feira à 0h, enquanto de terça a sexta vai ao ar às 23h30.