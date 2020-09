'Floribella' volta a tela da Band; Veja como está o elenco

São Paulo - Com o sucesso das reprises na quarentena, "Floribella" foi a escolhida da Band para substituir "Ouro Verde". A novela, que contou a história de Maria Flor (Juliana Silveira), foi um sucesso entre o público infantil há 15 anos. A trama ainda rendeu três álbuns musicais e DVDs. Vem descobrir por onde anda o elenco da novela.

Galeria de Fotos Letícia interpretou Marta em Floribella para o que seria uma participação de poucos capítulos. Sua personagem, porém, caiu no gosto de audiência Divulgação A atriz Mariah de Moraes estreará na Netflix após participar de novelas na Globo e Record Divulgação Daniel Ávila está longe da TV aberta desde 2014 Divulgação Johnny Massaro tinha apenas 13 anos quando foi escalado para viver o irmãozinho nerd de Frederico em Floribella Divulgação Juliana Silveira, contou a história de Maria Flor e se tornou um fenômeno entre o público infantil Divulgação Saulo era um dos alunos da escola de guerra de Deus Salve o Rei (2018) Divulgação Em 2013, foi para a Globo e já fez parte do elenco de algumas tramas como 'Malhação', 'Em Família' e 'Rock Story' Divulgação



Juliana Silveira

Antes de estrear como a protagonista de "Floribella", Juliana foi assistente de palco da Angélica na Globo. Logo após, ela fez sua primeira participação em novelas, como "Malhação" e "O Quinto dos Infernos", ambas em 2002. Após o sucesso na Band, ela atuou como protagonista de novelas da Record como "Chamas da Vida", em 2008 e "Balacobaco", em 2012. O seu último trabalho na televisão foi a série "Matches" (2020), na Warner.





Letícia Colin

O papel de coadjuvante Martinha foi um pontapé na carreira de Letícia, que entrou na trama para fazer a participação apenas de alguns capítulos, mas caiu no gosto de audiência e acabou garantindo a incorporação de Letícia ao elenco fixo da trama. Revelada na "Malhação", o retorno à Globo se deu em 2013 para fazer a novela "Além do Horizonte". Hoje Letícia é um dos principais nomes da Globo e já está reservada para a próxima novela de João Emanuel Carneiro, em que interpretará uma jovem com deficiência visual. A artista ainda participou da novela "Novo Mundo", última reprise das 6.



Johnny Massaro

O ator tinha apenas 13 anos quando interpretou o papel de João Pedro em "Floribella", mas fez tanto sucesso que logo garantiu sua estreia na Globo em "Malhação", onde ficou por três anos de 2007 a 2010. Em 2012, ele interpretrou o filho de Glória Pires no remake de "Guerra dos Sexos". Em novelas, atuou pela última vez em "Deus Salve o Rei" (2017), na pele do vilão Rodolfo.



Daniel Ávila

O ator estreou na TV aos 6 anos de idade, em "A História de Ana Raio & Zé Trovão", em 1990, da extinta Rede Manchete. A chegada à Globo se daria quatro anos mais tarde, vivendo o filho mais novo de Antônio Fagundes na segunda versão de "A Viagem". Depois de "Floribella", fez o remake de "O Profeta", em 2006. Logo após, o ator teve oportunidade do seu primeiro protagonista, em "Amigas e Rivais", novela do SBT em 2007. A minissérie bíblica "Milagres de Jesus", em 2014, na Record TV, foi seu último trabalho na TV aberta.



Mariah de Moraes



A atriz interpretou a rebelde Bruna em "Floribella". Logo após o fim da trama, a atriz trabalhou na Record, na novela “Balacobaco” e na própria Globo, interpretando a mística Chiara, na temporada de 2008 de “Malhação”. Ela também apresentou a "TV Globinho" (2009). Após participações em tramas globais como "Deus Salve o Rei" (2018) e "Verão 90" (2019), ela está na série "Reality Z", da Netflix.



João Vithor Oliveira



O ator também fez parte do elenco de "Floribella", interpretando o pequeno Juca. Ele também era um Fritzenwalden, ao lado de Johnny Massaro. Alguns anos depois, o ator foi para a Globo e atuou em diversas tramas, como “Malhação”, “Fina Estampa”, “Sol Nascente”, “Rock Story” e "Deus Salve o Rei".



Louise D'Tuani



A atriz fez sua estreia na TV em “Floribella”, como uma das amigas de Bruna (Mariah Rocha), que não tinha nome na trama. Depois, fez várias novelas na Record, tendo “Caminhos do Coração” e “Mutantes” como destaque. Em 2013, foi para a Globo já fez parte do elenco de algumas tramas como “Malhação”, "Em Família" e “Rock Story”.