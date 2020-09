Claudia Leitte fala sobre sua saída do 'The Voice Kids': 'Questão de saúde'

Rio - Claudia Leitte participou de um bate-papo com Otaviano Costa para a coluna "Otalab", do "Uol", e falou sobre sua saída do "The Voice Brasil". A partir do próximo domingo, Claudia será substituída por Mumuzinho.

"Era um trâmite complicado. Saio da minha casa, pego o avião... Chegamos a conversar várias vezes. É uma questão de saúde que estamos vivendo. É um momento doido. Vimos as possibilidades e não rolou", disse a cantora, cuja saída é temporária.

"Mumu é um cara sensacional, uma vibe maravilhosa. Ele vai sentar lá com o time, dar uma esquentadinha, mas já já eu volto", completou.

A cantora também já havia falado sobre o assunto no Instagram. "Eita, que saudade dessa família!!!! Domingo o The Voice Kids volta ao ar, e neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas de casa, mas meu parceiro @Mumuzinho vai “sentar lá” e esquentar a cadeira pra cuidar do #TimeClaudia com muito amor! Rsrsrs Meus Kids, comportem-se e obedeçam o tio Mumu! Vocês sabem que torço muito por cada um. Vocês me inspiram!!! Tia Claudinha tá de olho!!! Vamos encerrar a temporada sendo #TimeClauMuzinho e vai ser massa!", escreveu.