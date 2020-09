Datena é chamado de comunista após reclamar do preço do arroz no 'Brasil Urgente'

São Paulo - Datena criticou durante exibição do "Brasil Urgente" o preço elevado do arroz e a postura do governo diante deste problema. O apresentador defendeu que fosse estabelecido o tabelamento de preços da cesta básica e o congelamento do preço do arroz para que os mais pobres não passem fome durante a pandemia.



A declaração em rede nacional do apresentador da Band, no entanto, não agradou a todos e ele foi chamado de comunista. "Datena tem a 'solução' para resolver o aumento do preço do arroz. Ele propõe o mesmo que Stalin, Lênin, Chavéz e Fidel: o COMUNISMO", escreveu o deputado Carlos Jordy em seu Twitter.

Em seu blog, Datena reafirmou a posição. "Sou contra tabelamento de preços, é verdade. Mas sou contra preços abusivos de cesta básica também. Especialmente em uma pandemia, isso é um absurdo. Controlar o preço do mínimo que a população deve consumir para se manter vivo, que é comida, aí eu sou a favor."

Na web, internautas se dividiram: parte defende o que Datena disse, e parte considera a ideia muito extremista.