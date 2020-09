Relembre atores e personagens de 'A Força do Querer'

Rio - A Globo estreia a reprise de A Força do Querer na segunda-feira, 21. Relembre abaixo os principais atores e personagens do elenco da novela, assim como parte de suas relações na trama.



Bibi Perigosa (Juliana Paes), é filha de Aurora (Elizangela) e estuda direito. Termina o noivado com Caio (Rodrigo Lombardi) para viver um romance com Rubinho (Emilio Dantas), que a leva para o mundo do tráfico. O casal tem um filho, Dedé (Gabriel Almeida Bravo).



A policial Jeiza (Paolla Oliveira) luta MMA e namora o caminhoneiro Zeca (Marco Pigossi). Após prender Rubinho, ela vira rival de Bibi Perigosa e chega a namorar com seu ex-noivo, Caio.



Ritinha (Isis Valverde) chega a namorar com Zeca, mas abandona-o no dia do casamento e se envolve com Ruy (Fiuk). Grávida do caminhoneiro, mente para o novo companheiro, alegando que trata-se de seu filho.



Cibele (Bruna Linzmeyer), filha de Dantas (Edson Celulari) vê seu noivado com Ruy chegar ao fim.



A personagem Ivana (Carol Duarte) aborda a questão da transexualidade em A Força do Querer. Filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach), ela se identifica e se assume como Ivan, homem trans, ao longo da trama.



A questão LGBT também é retratada no personagem Nonato (Silvero Pereira), que é motorista de Eurico e se apresenta como a travesti Elis Miranda em algumas apresentações.



A arquiteta Irene (Débora Falabella), amiga de Silvana (Lília Cabral), a esposa de Eurico (Humberto Martins), torna-se amante de Eugênio.