Multishow estreia 'Além da Ilha', com Paulo Gustavo, nesta segunda

Rio - Na segunda-feira (21), Além da Ilha, programa de aventura estrelado por Paulo Gustavo, chega à TV por assinatura. Na atração, que estreia às 20h15 no Multishow, após Beto (Paulo Gustavo) ganhar na loteria, ele reúne seus amigos Guta (Katiuscia Canoro), Sheila (Monique Alfradique), Bia (Letícia Lima) e Cardoso (Gabriel Godoy) para uma comemoração em alto mar. Com a falta de experiência, eles enfrentam problemas com o barco e acabam ficando à deriva até chegarem a uma ilha deserta.

Beto tem uma grande ideia e decide comprar a ilha para construir um resort de luxo e inaugura no Brasil o "Turismo de mistérios", em que cada um de seus amigos assume uma função no empreendimento. Mas o que eles não esperavam é que a própria ilha reservava seus mistérios e segredos.



''Gravamos em diversas locações e isso, de certa forma, trouxe todo o clima de aventura da trama. Trabalhar com o Paulo Gustavo é sempre muito bom! Prazeroso e divertido. O elenco, equipe e direção são todos muito talentosos e unidos para contar essa história. Ja maratonei no Globoplay e vou adorar assistir no Multishow'', conta Monique Alfradique.



André Mattos e Guilherme Piva também integram o elenco da atração. Além da Ilha é uma parceria do canal com o Globoplay e conta com produção da Floresta. A série de 10 episódios tem roteiro de Andrea Batitucci e Rosana Hermann e direção de César Rodrigues e Regis Faria.