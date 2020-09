Band confirma 'MasterChef Celebridades' e 'Grande Final' em 2020

Rio - A Band anunciou nesta segunda-feira (21), que fará uma edição do MasterChef Celebridades e ainda A Grande Final, que trará todos os campeões dos episódios do reality show culinário na 7ª temporada. Erick Jacquin também terá um novo programa, o Minha Receita.



Ainda sem os participantes divulgados, o MasterChef Celebridades vai ao ar em 23 de dezembro, uma quarta-feira, como um especial.



O MasterChef - A Grande Final, por sua vez, vai ao ar na terça-feira, 29 de dezembro. "O programa trará de volta os 24 vencedores da temporada deste ano em uma emocionante disputa que vai eleger o MasterChef Supremo 2020", informa a Band.



Nas quintas-feiras, a partir de 8 de outubro, Erick Jacquin estará à frente do Minha Receita, às 22h45.