Roberto Cabrini é demitido do SBT após 11 anos

Rio - O jornalista Roberto Cabrini foi demitido do SBT após 11 anos na emissora. De acordo com o site Notícias da TV, o alto custo de produção do programa e a inexistência de retorno em publicidade foi um fato decisivo para a decisão da emissora.

Ainda de acordo com o site, Cabrini estaria em negociação com a Band, mas a Record também teria interesse em contratar o jornalista.

Além da demissão de Cabrini, o SBT pretende fazer um grande corte de funcionários, segundo o site. Os motivos seriam a atual crise econômica provocada pela pandemia e o alto investimento na compra de direitos de transmissão de campeonatos esportivos que impactaram no caixa.