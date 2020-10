Faustão e Luisa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 07:14 | Atualizado 19/10/2020 07:26

Rio - Faustão cometeu uma gafe e chamou a cantora Luisa Sonza de Luisa Sonsa, ao vivo, em pleno "Domingão", na Globo, neste final de semana.

O cantor Leo Santana participou do juri da "Dança dos Famosos" e o apresentador aproveitou para divulgar o novo single do artista, "Século 21", em parceria com Luisa. No entanto, Faustão se confundiu na hora de falar o nome da cantora e a chamou de "Sonsa".

Os internautas logo perceberam a gafe. "Gente, o Faustão chamando Luisa Sonsa. Morta", comentou uma pessoa no Twitter. "Gente, o Faustão erra o nome de propósito né? Luisa Sonsa pela milésima vez", disse outro internauta.