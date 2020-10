Sandra Annenberg Emílio Mansur/globo

Rio - Depois de anunciar a contratação de Márcio Gomes, a CNN Brasil agora está de olho em Sandra Annenberg. A informação é do colunista Fefito, do "Uol". Assim como Márcio Gomes, Sandra Annenberg é uma funcionária antiga da Globo. Ela está na emissora desde 1991.

O plano da CNN Brasil seria oferecer à jornalista um projeto diário e semanal e também uma revista eletrônica nos finais de semana. A direção gostaria de reunir Sandra e Evaristo Costa, seu ex-parceiro de bancada no "Jornal Hoje". Ainda de acordo com o colunista, as conversas nesse sentido ainda não foram iniciadas e a ideia é ainda embrionária.

Atualmente, Sandra está na apresentação do "Globo Repórter". Ela deixou a bancada do "Jornal Hoje" e desde então surgem especulações de que ela estaria insatisfeita. A jornalista sempre negou qualquer insatisfação.

Procurada, a CNN informou que "não comenta sobre negociações".