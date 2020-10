Haia (Cassia Kis) leva um ramalhete de flores para a floresta em homenagem a filha Divulgação / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Rio - A série "Desalma", que estreia na plataforma Globoplay nesta quinta-feira, é um drama sobrenatural criado e escrito pela autora Ana Paula Maia. A obra conta ainda com direção artística de Carlos Manga Jr. e direção de João Paulo Jabur e Pablo Müller.

Na trama, que se passa em 1988, o desaparecimento de uma jovem choca a população da pequena Brígida, no interior do sul do Brasil. Após o evento misterioso, a tradicional festa de Ivana Kupala é banida do calendário festivo da cidade mas, trinta anos depois, a população se prepara para trazer a festa de volta. No entanto, acontecimentos enigmáticos passam a assustar a comunidade.

"‘Desalma’ é um drama sobrenatural, com camadas. É a não aceitação da morte e tem relação com transmigração de almas. Esse tema tem muito a ver com o meu universo. Gosto de terror e sobrenatural desde pequena e tenho uma trajetória com histórias do gênero em toda a minha vida.”, conta Ana Paula.

A produção conta com nomes consagrados e também com jovens talentos:Cassia Kis, Claudia Abreu, Maria Ribeiro, Bruce Gomlevsky, Anna Melo, Camila Botelho, Valentina Ghiorzi, entre outros. "‘Desalma’ não tem um protagonista, mas uma linha de frente. São basicamente as mães das famílias diretamente envolvidas na tragédia e nos mistérios. As mulheres têm um protagonismo muito grande em ‘Desalma’ – muito diferente da minha literatura, que fala sobre homem. É a primeira vez que eu escrevo sobre mulheres, a história tem uma relação forte com a maternidade", explica a autora, que se inspirou nas tradições da Ucrânia para a série.

"Eu moro em Curitiba há quatro anos e foi lá onde comecei a identificar os costumes e tradições de outros povos. Meu primeiro impacto foi na comida, até que comecei a ver os bosques, os parques da cidade, as festas típicas, os vários grupos folclóricos. Comecei a achar isso muito impressionante e pensei que o resto do Brasil precisava conhecer o que existe ali. Então, me aprofundei nessa cultura em Prudentópolis, cidade do interior do Paraná, foi lá que me inspirei para criar ‘Desalma’. A maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia é no Brasil. Eles mantêm vivas as festas, as tradições, e quase ninguém sabe nada sobre isso", revela.

"Além disso, o leste europeu é extremamente místico. Peguei essa atmosfera muito rica culturalmente para uma história com elementos sobrenaturais. A ideia era trazer um costume diferente, que é lindo e está praticamente apagado, e que também faz parte do Brasil", completa Ana Paula.