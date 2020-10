Erick Jacquin prepara sua versão de churrasco Luccas Mattos/Vibra Studio

Publicado 20/10/2020 13:54 | Atualizado 20/10/2020 13:54

Rio - No terceiro episódio do docu-reality "Minha Receita", que vai ao ar na Band nesta quinta-feira, o chef Erick Jacquin e seu time de repórteres vão desvendar a história do churrasco.

Direto do Rio Grande do Sul, o repórter Carlinhos Carneiro mostra a tradição gaúcha e apresenta a Nova Bréscia, uma cidade que exporta churrasqueiros para todo o mundo. No Rio de Janeiro, Polly Marinho vai em busca do famoso espetinho de rua, que atrai milhares de consumidores no país diariamente.



O programa ainda conta a história do rodízio de carnes e traz Jacquin em uma degustação às cegas, escolhendo seu prato preferido. Ao final, ele ensina uma versão exclusiva do prato. Minha Receita vai ao ar toda quinta-feira, às 22h50, para todo o Brasil.