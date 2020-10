Roberto Cabrini é o novo contrato da Record TV Divulgação/Record

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 13:54 | Atualizado 21/10/2020 13:56

RIO - A Record TV anunciou nesta quarta-feira a contratação do jornalista Roberto Cabrini, que teve o seu desligamento confirmado pelo SBT na semana passada . Ele retorna à emissora paulistana após 11 anos para apresentar matérias investigativas e exclusivas no "Domingo Espetacular", o principal programa jornalístico do canal.



fotogaleria "Sinto-me privilegiado em voltar e dar continuidade ao meu trabalho no jornalismo investigativo em uma emissora que, além de ser fundamental em minha história, valoriza, como nenhuma outra, a grande reportagem", afirmou Cabrini, que tem mais de 40 anos de carreira.

Segundo a Record TV ainda não há data definida para o estreia do jornalista, que já conquistou o Prêmio Esso, o República, o Troféu Imprensa, o Prêmio Vladimir Herzog e o APCA. Cabrini também já recebeu o Prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo no Brasil, na categoria repórter de mídia falada.

"Cabrini é um dos jornalistas mais premiados e respeitados do país. Muitos dos seus furos de reportagem impactaram a sociedade de forma profunda. Este também é o DNA do jornalismo da Record TV, procurar a notícia onde ela estiver, prestar serviço e informar os brasileiros com precisão e correção. Cabrini irá colaborar muito com o jornalismo verdade da Record TV", afirmou Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da emissora.