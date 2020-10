Por O Dia

Publicado 22/10/2020 08:43 | Atualizado 22/10/2020 08:48

Rio - A internet ficou em polvorosa nesta quarta-feira após uma briga enorme entre Raissa Barbosa e MC Mirella em "A Fazenda". A confusão começou quando Luiza Ambiel ficou revoltada por ter sido chamada de fofoqueira por Raissa. A ex-musa da banheira, então, convocou todos os peões para uma conversa.

Na "reunião", Luiza contou para todos uma "fofoca" que ouviu de Raissa em segredo. Segundo Luiza, Raissa disse que Jake beijou Lipe Ribeiro. Jake é affair de Mariano em "A Fazenda". Lipe Ribeiro tem uma namorada fora do reality show.

"Raissa me chamou na árvore outro dia e falou: 'Amiga, vi uma coisa que meu Deus do céu. Mas eu vou te contar lá fora'", revelou Luiza, que também contou que insistiu para saber logo a "fofoca". "Eu vi ontem a Jakelyne deitando em cima de Lipe, e beijando Lipe na boca", completou Luiza, citando a fofoca que soube por meio de Raissa.

Lipe e Jake pareceram ter levado na esportiva e negaram tudo. Raissa começou a ficar nervosa, tentou se defender e disse que não falou por mal.

Depois que o assunto foi esclarecido, Raissa explicou as atitudes que acabaram culminando com MC Mirella na roça. A funkeira foi tirar satisfação com a modelo e disse que não queria mais amizade com ela. Mais tarde, Raissa explicou a Jojo que estava sonolenta e medicada por conta do transtorno de borderline. Raissa disse, ainda, que gostaria de chamar Mirella para conversar novamente. Jojo a aconselhou a não falar mais nada.

Só que, durante a reunião convocada por Luiza, Raissa tentou se explicar sobre o assunto e Mirella esbravejou: "Não dê uma de louca". Foi aí que começou uma enorme discussão entre elas. Mirella chamou Raissa de falsa por não tê-la salvado da roça.

"É falsa. Não presta. Está se mostrando? Você se queimou no ao vivo, filha!", disse a funkeira. A gritaria foi tanta que Jojo entrou no meio e segurou Raissa. Luiza Ambiel pegou Mirella no colo.

Depois da discussão, Mariano consolou Raissa, que chorou por acreditar que estava sendo provocada de propósito. "Minha vontade é sair correndo daqui, para bem longe. É muito difícil aguentar isso daqui. O pior de tudo é que as pessoas, elas me conhecem muito bem. E elas sabem que eu sou assim, que eu sou sentimental, que eu sou explosiva", lamentou.

Internautas preocupados

Muitos internautas mostraram nas redes sociais sua preocupação com a saúde mental de Raissa, que sofre do Transtorno de Borderline. Eles acusam Mirella e Luiza Ambiel de atacarem a modelo por saberem de sua fragilidade e pedem que a Record dê mais atenção ao caso.