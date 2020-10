Glória Vanique é a nova contratada da CNN Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 11:44 | Atualizado 22/10/2020 11:52

Rio - A CNN Brasil anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Glória Vanique. A jornalista deixou a Rede Globo após 13 anos na emissora carioca. Ela apresentará um dos telejornais da CNN na TV e também estará presente no novo projeto de expansão do canal, ampliando a presença multiplataforma da empresa no Brasil.

Glória Vanique apresentava o "Bom Dia São Paulo" ao lado de Rodrigo Bocardi. Ela é a segunda contratação da CNN Brasil vinda da Globo em menos de uma semana. Recentemente, a emissora também anunciou a contratação de Márcio Gomes.

A jornalista foi revelada pela TV Vanguarda, emissora de José Bonifácio de Oliveira, o Boni. Ela passou por outras afiliadas antes de ser convidada para ir para a Band, em 2005. Lá, ela foi editora-chefe, apresentadora e gerente de jornalismo. Em 2007, voltou à Globo, desta vez em São Paulo, como repórter.

"Gloria Vanique é um talento raro do telejornalismo. Com conteúdo e vasto repertório, transmite ao telespectador credibilidade, elegância e simpatia. Ela possui todas as qualidades que queremos para o projeto de crescimento da CNN”, afirmou Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil.



"Fazer parte do time da CNN será um enorme aprendizado e eu estou sempre disposta a desafios. Estou muito feliz com o convite e com todos os projetos que poderemos desenvolver", comemorou a jornalista.