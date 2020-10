Luciano Huck Globo/Divulgação

Por esse ninguém esperava! Luciano Huck foi pego de surpresa pela honestidade de um dos participantes do quadro "Tem ou Não Tem", no "Caldeirão" deste sábado. Durante a brincadeira, Manoel, que particiava da atração, contou que suas partes íntimas diminuíram na pandemia do novo coronavírus. Ajuda, Luciano!



Em um das etapas do jogo, Huck fez perguntou sobre "coisas que parecem ter diminuído durante a quarentena". Foi aí que veio a novidade. Ao revelar as respostas dadas na pesquisa feita pelo programa, o apresentador se surpreendeu que quatro entrevistados mencionaram as suas partes íntimas. E não parou por ai, já que Manoel se identificou com o gabarito. "Mas tem a ver", interrompeu o convidado, gerando curiosidade em Luciano. "Desculpe, mas você poderia dissertar mais sobre isso?", disse Huck.

"É verdade, antes eu via. Agora tenho que usar o binóculo, mas a minha vista também está ficando curta. Tem hora que eu só vejo a seta indicando", disparou o convidado. "Não vamos entrar nesse detalhe", pediu Luciano Huck, aparentemente constrangido.



