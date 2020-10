Lidi Lisboa perde a paciência com Mirella: babaca, ardilosa Reprodução / TV Record

Por O Dia

Rio - Lidi Lisboa e MC Mirella protagonizaram um verdadeiro barroco neste domingo em "A Fazenda". As duas trocaram muitas ofensas e gritos. A confusão começou depois que Biel ganhou a Prova do Fogo e o direito de bagunçar a roça.

Lidi perdeu a paciência e decidiu falar tudo que tinha contra Mirella. "Guarda e não se esqueça que aqui tem bastante gente", respondeu a funkeira. "Menina, eu não vou discutir com você, sua babaca, sua garota mimada", rebateu Lidi. "O que mais? O que mais que eu sou", provocou Mirella.

Publicidade

É ELAAAAAAA A LIDIANEEEEEE pic.twitter.com/sCVradbOSN — dudu (@boanoitebritto) October 25, 2020

"Parabéns, você conseguiu me tirar do sério. Você me tira do sério. E eu nunca vou me consertar com você. Pode votar, pode fazer o que você quiser", finalizou Lidi. Mirella afirmou que Lidi já vota nela e Lidi se estressou. "Babaca, você é uma menina babaca", esbravejou a atriz. "Babaca ardilosa. Você é ardilosa, garota", continuou Lidi. Mirella seguiu provocando a atriz, que perdeu a paciência de vez.

Publicidade

"Vai, vai, vai. Vai se maquiar, vai dormir, vai pra p**a que p**iu", gritou Lidi Lisboa.

VEJA MAIS FOTOS ABAIXO:

Publicidade