Carla Vilhena é contratada pela CNN Brasil

Por O Dia

São Paulo - A CNN Brasil anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação da apresentadora Carla Vilhena. A jornalista trabalhou 24 anos na Globo, onde passou por todos os telejornais da emissora. Ela esteve à frente do ‘Jornal Nacional’, ‘Fantástico’, ‘Jornal Hoje’, ‘Bom Dia Brasil’, ‘Jornal da Globo’, entre outros.

A jornalista entrou no grupo em 1984, com apenas 16 anos, para editar imagens de reportagens sobre a Olimpíada de Los Angeles. Começou a faculdade de Jornalismo no mesmo período e, apenas dois anos depois, já estava no vídeo. Trabalhou na TV Educativa, na Rede Manchete e na TV Bandeirantes. Em 1997, foi convidada para voltar à Globo como repórter, mas logo foi promovida a apresentadora.

A jornalista pediu demissão da TV Globo em janeiro de 2018 para se dedicar à carreira na internet e a projetos de media-training, com foco no mercado de trabalho feminino.

"Carla Vilhena é uma profissional consagrada, que já faz parte da história da televisão brasileira. Seu talento inquestionável e reconhecido pelo grande público agregará muito valor ao nosso projeto", afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil. "Fazer parte do maior canal de jornalismo do mundo é um orgulho para qualquer profissional. O jornalismo nunca saiu de mim. Por isso, a proposta de participar de um projeto tão ousado e importante para o Brasil me fisgou na hora", diz Carla Vilhena.