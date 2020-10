Leandro Hassum estrela filme de Natal da Netflix Desirée do Valle / Divulgação Netflix

Por O Dia

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira, o trailer de seu primeiro filme natalino brasileiro. Em "Tudo Bem no Natal que Vem", que estreia na plataforma no dia 3 de dezembro, Leandro Hassum interpreta Jorge, um homem que está traumatizado por dividir seu aniversário com o Natal.

Ele não suporta mais as mesmas desventuras de todo ano: as mesmas piadas, as mesmas filas, o mesmo shopping lotado e a mesma uva passa no arroz. Após despencar do telhado vestido de Papai Noel para entrega de presentes, Jorge logo percebe que está condenado a só acordar na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que seu outro "eu" fez nos demais 364 dias.