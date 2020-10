'Holly Hobbie' estreia no dia 30 de outubro, no Disney Channel Divulgação

Por O Dia

Rio - A série "Holly Hobbie" estreia no canal Disney Channel no dia 30 de outubro e promete abordar temas relevantes como uso das redes sociais, vida simples no campo e a importância da família e da amizade. A trama conta a história de uma menina sonhadora de 13 anos que vive na pequena cidade de Collinsville, localizada no estado americano de Illinois.



Holly, vivida pela atriz Ruby Jay, é uma cantora e compositora que tem a família e amigos presentes na sua vida e sonha em salvar o mundo – mesmo que seja começando em seu próprio quintal. A personagem é inspirada na escritora, aquarelista e ilustradora estadunidense de mesmo nome.

"Holly Hobbie" terá episódios de 22 minutos, exibidos todas as sextas-feiras, às 20h, no Disney Channel.