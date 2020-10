Por iG

Publicado 30/10/2020 07:41 | Atualizado 30/10/2020 07:41

São Paulo - Um ator mirim da novela "Amor de Mãe" está processando a Rede Globo por falta do pagamento de seu cachê de R$ 60. Segundo a coluna do Leo dias, do "Metropoles", a participação do menino em "Amor de Mãe" foi gravada em 21 de janeiro e o pagamento seria feito 30 dias depois. No entanto, foi comunicado que houve um atraso e duas novas datas foram informadas, 10 de abril e 23 de maio, que também não foram cumpridas.

O ator tem apenas 10 anos e está sendo representado pela mãe. No processo, também é relatado que os figurantes não receberam alimentação durante o dia de gravação. A responsável pelo pagamento não é a Rede Globo, e sim, uma agência de casting, Natalia Promoções e Eventos. De acordo com a "Isto É", a mãe do ator pede R$ 20 mil no processo: R$ 10 mil por perdas e danos e R$ 10 mil por danos morais.

A Rede Globo ainda não foi comunicada judicialmente e não se pronunciou sobre o caso.