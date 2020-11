A Fazenda Reprodução / PlayPlus

Por O Dia

O beijo entre Mirella e Stéfani, de 'A Fazenda', na festa de sexta-feira (30), deu o que falar. Porém, os fãs acabaram se revoltando com o corte da cena feito no PlayPlus, serviço de streaming da Record, e acusaram a emissora de homofobia.



O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter neste sábado (31). O fã-clube do casal "Sterella" comparou a diferença de tratamento entre o beijo das duas e de Biel e Tays.



A emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto.