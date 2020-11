Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti) e Keyla (Gabriela Medvedoviski) Divulgação / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Rio - A novela adolescente "Malhação: Viva a Diferença" fez tanto sucesso em sua exibição original, em 2017, que as protagonistas da trama ganharam um spin off para mostrar como estão Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) depois de anos sem se verem. Em "As Five", que estreia no dia 12 de novembro no Globoplay, as amigas estão no início da vida adulta, por volta dos 25 anos, cada uma com seus conflitos pessoais, comuns à Geração Z, que são aquelas pessoas que nasceram no final da década de 1990 em um mundo já superconectado.

Intérprete de uma das personagens mais queridas pelo público, a Benê, Daphne Bozaski se tornou mãe depois de "Malhação" e agora usa sua nova experiência pessoal para entender melhor as transformações na vida de sua personagem. "É muito interessante viver a personagem na mesma idade que eu tenho agora. As questões dela são outras, e foi um desafio grande deixar de lado a ingenuidade que ela tinha sem deixar a essência se perder", revela a atriz de 28 anos.

Lica, interpretada por Manoela Aliperti, continua com seu espírito livre em "As Five". Por isso, Manoela explica que precisou tomar bastante cuidado para demonstrar a passagem do tempo e ainda assim manter a rebeldia tão característica da personagem. "Tive uma preocupação grande em não me repetir, buscar novos apoios e respiros para a Lica. Fora os momentos que exigiam mais concentração, nós cinco nos divertimos muito juntas. A sintonia foi incrível, estamos felizes com o resultado que conquistamos e muito ansiosas para ver as cenas no ar", comemora.



E é justamente sobre isso que tanto "Malhação: Viva a Diferença" quanto "As Five" falam: amizade. Para Ana Hikari, a temática principal que envolve o grupo é algo universal. “O fato de ter a amizade como forma mais bonita de amor é o que faz as Five serem as Five”, define.

Heslaine Vieira, a Ellen, também celebra a união com as colegas de elenco. "Para mim, manter a amizade com as meninas é muito importante. Além de colegas de trabalho somos amigas, nos falamos em qualquer circunstância. Acredito que amizade é a família que a gente escolhe", reflete.

Gabriela Medvedovski, a Keyla, relembra o sentimento de "euforia" no reencontro com personagens tão marcantes. "Durante todo o período do trabalho, desde as preparações, foi uma sensação de euforia gigantesca, porque temos um carinho muito grande por essas personagens. Ter a oportunidade de voltar a contar a história das ‘Five’ é um grande privilégio", garante.

Do elenco original de "Malhação: Viva a Diferença", a série traz também Juan Paiva (Anderson), Giovanna Grigio (Samantha), Bruno Gadiol (Guto), Vinicius Wester (MB) e Malu Galli (Marta). Dira Paes, Rafael Vitti e Sophia Abrahão fazem participação especial em "As Five".

São Paulo em destaque

Assim como em "Malhação: Viva a Diferença", a cidade de São Paulo tem um grande protagonismo em "As Five". Foram cerca de 40 dias gravando em locais emblemáticos como o Minhocão, Parque Ibirapuera, bairro da Liberdade e a Avenida Paulista.

"Tudo foi pensado para que a cidade de São Paulo estivesse sempre presente, mesmo que em pequenos detalhes. Fizemos a primeira balada que as meninas curtem após o reencontro, por exemplo, no alto de um prédio no Centro, com as luzes da cidade ao fundo", explica a diretora de arte Rita Faustini.

'As Five'

"Malhação" sempre foi uma porta de entrada na carreira profissional para muitos atores e já lançou estrelas como Nathalia Dill, Caio Castro, Bianca Bin, entre outros. Por isso, para muitos iniciantes é um enorme empurrão conquistar um papel na novela teen. "‘Malhação’ é a oportunidade de lançar novos talentos do entretenimento. Tínhamos a missão de encontrar, além de cinco atrizes, talentos com a qualidade de estrelas", relembra Cao Hamburger, autor de "Viva a Diferença".

E as atrizes escolhidas concordam que a aprovação para a novela foi um sonho realizado. "Saí de Minas Gerais muito pequena e determinada porque eu queria aparecer na televisão como a Taís Araújo em ‘Da Cor do Pecado’”, recorda Heslaine Vieira.

Gabriela Medvedovski também sonhava em atuar desde a infância. "A vontade de investir na atuação surgiu quando eu, ainda criança, fui assistir a um musical no teatro. Ali percebi que era o que eu desejava fazer".

“Nunca tinha pensado em ser atriz, mas sempre fui uma criança criativa. Minha mãe notou isso e fui parar nas aulas de teatro. Depois disso, tudo fez sentido pra mim”, conta Manoela, que foi a primeira das Five a ser escolhida para a trama.