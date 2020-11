Xuxa Meneghel Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 13:59 | Atualizado 02/11/2020 14:00

Rio - Com 57 anos de idade, Xuxa tem muitas histórias para compartilhar com o publico. Em entrevista ao Fantástico, neste domingo, para falar sobre o lançamento do livro infantil "Maya: Bebê Arco-Íris", ela falou dos comentários machistas que já escutou, principalmente na década de 80.

fotogaleria

Publicidade

“Quando eu comecei a trabalhar, me viam assim: se eu sou loira, se eu sou modelo, eu sou uma prostituta. Isso era uma coisa muito natural naquela época”, disse. No entanto, Xuxa afirmou não ter cedido aos assédios para se manter na carreira. “Se eu tivesse cedido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, mas eu chorei muito pelo fato de eu ter visto isso muitas vezes”, lembrou Xuxa, após ser questionada por Renata Ceribelli sobre o maior preconceito que já viveu.

Ela também comentou sobre piadas sexistas e racistas que escutava na época em que namorava o jogador Pelé. “Tinha uma piada que falava ‘qual a diferença entre a Xuxa e o chuchu? Que a Xuxa era comida de preto rico e o chuchu era comida de preto pobre’. E as pessoas vinham me falar isso rindo, e eu não respondia nada”, revelou.

Publicidade

No bate-papo com Renata Ceribelli, ainda conversou sobre a relação tóxico com a ex-empresária Marlene Mattos e rebateu críticas sobre o livro "Maya: Bebê Arco-Íris". A obra gerou comentários negativos entre os conservadores devido ao conteúdo, pois conta a história de um anjo que decide nascer em uma família composta por um casal lésbico.

“Eu vi o quanto elas desejaram ser mães”, explicou Xuxa, que quis compartilhar a história no livro. “Deus é amor, não tem preconceito. Isso é coisa do homem, não de Deus”, completou.



Publicidade