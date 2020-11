Agressão ao vivo REPRODUÇÃO/NSC TV

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 15:04 | Atualizado 02/11/2020 15:38

A repórter Bárbara Barbosa, da NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, foi agredida por um grupo de banhistas enquanto fazia uma reportagem na praia do Campeche, em Florianópolis. O caso aconteceu nesta segunda-feira (02), durante uma passagem ao vivo para o 'Jornal do Almoço'.



Bárbara fazia uma reportagem sobre as fiscalizações na praia, já que a capital catarinense tem um decreto que proíbe a permanência das pessoas na areia.



Ela e o cinegrafista foram cercados por um grupo que estava desrespeitando as normas. Eles ameaçaram quebrar a câmera, e uma mulher tomou o celular da repórter, que sofreu alguns arranhões no braço.



A situação foi exibida durante o telejornal, e a âncora Laine Valgas expressou profundo descontentamento. "Queria reforçar que a nossa equipe estava trabalhando. O que nós fazemos é divulgar, informar e cobrar o cumprimento das regras que não somos nós que elaboramos", pontuou a jornalista.

"É um direito seu não concordar com o decreto, mas ele existe e precisa ser cumprido sob pena de multa. Se mesmo assim você não quer cumpri-lo, você não tem o direito de agredir quem está reforçando o cumprimento desta regra. Nada justifica essa violência", finalizou.

Publicidade

Segundo a emissora, foi registrado um Boletim de Ocorrência.