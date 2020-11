'A Fazenda' Foto: Reprodução / Playplus

Por IG - Gente

Publicado 02/11/2020 18:40 | Atualizado 02/11/2020 18:41

Rio - Tudo voltou a ser flores para Tays e Biel em A Fazenda 12. O casal estava curtindo um xote na pista de dança em uma festa.



Em gravação liberada pelo serviço PlayPlus, os dois estão dançando abraçadinhos enquanto os outros peões assistem em clima de amor.



No Twitter, os fãs do casal também comemoraram o clima de amor entre os pompinhos. Por outro lado, teve gente que não curtiu. Veja as reações da web:

Tays arrasta Biel pro xote! Sente a vibe do casal!



Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jsaMnYW1FX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

Publicidade

Essa vibe não é de agora não. Casal Tael pic.twitter.com/wwXI0G29Et — Lenny Filgueiras (@FilgueirasLenny) November 2, 2020

Mais emocionante acompanhar Tael do que novela/série. — Mimos TAEL (@Fazendeira2020) November 2, 2020