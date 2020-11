Internautas criam meme ironizando o nome do programa de Sônia Abrão após reportagem sobre a morte de Tom Veiga, o Louro José Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 07:34 | Atualizado 03/11/2020 07:39

Rio - A apresentadora Sônia Abrão, da RedeTV, está sofrendo várias críticas nas redes sociais por divulgar um áudio "exclusivo" de Tom Veiga, o Louro José, no programa "A Tarde É Sua" de segunda-feira. Tom foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no domingo.

Nos áudios divulgados no programa "A Tarde É Sua" e atribuídos a Tom Veiga, o ator fala sobre os bastidores do "Mais Você" e diz que está pensando em deixar a atração comandada por Ana Maria Braga. Sônia Abrão foi acusada de querer audiência em cima da morte do ator. A apresentadora foi chamada de "sensacionalista".

Os internautas relembraram o "Caso Elóá", em que Sônia Abrão entrevistou o sequestrador de Elóa e a própria refém por telefone, interferindo nas negociações da polícia. "O que a Sonia Abrão chama de áudio exclusivo eu chamo de áudio particular de uma pessoa que morreu ontem. É uma tremenda falta de respeito com o Tom Veiga e com a família nesse momento de dor", disse um internauta no Twitter.

"É capaz da Sônia abrao já ter deixado gravado o programa sobre a própria morte", ironizou outra pessoa.