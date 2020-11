Ana Maria Braga agradece apoio e carinho que recebeu após a morte de Tom Veiga, o Louro José Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 09:43 | Atualizado 03/11/2020 10:20

Rio - Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta terça-feira com uma homenagem para Tom Veiga, o eterno Louro José, que morreu no domingo, em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Emocionada, a apresentadora não segurou as lágrimas ao falar do amigo, que foi vítima de um AVC. Ana Maria Braga mostrou fotos de Tom ao longo dos anos em que eles trabalharam juntos na TV Record e na Globo.

"Pensa assim: se você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Mas faça agora, não fica deixando para amanhã porque a gente nunca sabe como vai ser. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro, e eu quero agradecer todo o carinho. São centenas de mensagens, telefonemas, emails, postagens... Todas falando do nosso amado Tom Veiga", iniciou.

"Olhando nossos arquivos aqui, eu encontrei várias fotos de quando a gente começou o nosso trabalho juntos. Não tem mais porque eu guardar essas preciosidades. Agora que todos conhecem o Tom Veiga, é bom vê-lo. Quando ele começou lá na Record comigo, moleque ainda... Ele começou a já viver esse papagaio bem jovem, nessa época ele estava com 24 anos", disse Ana Maria ao mostrar imagens de Tom Veiga nos bastidores.

"Ele era magrelo. Gente, eu tinha até esquecido disso. O mesmo jeitão. Esse moleque aí foi crescendo, crescendo. Se encontrando na vida, se encontrando no papel (de Louro José). Sempre com esse sorriso largo, esse olhar que sempre é o mesmo", completou.

Ana também relembrou o nascimento do boneco Louro José. "O Louro nasceu, gente, em 26 de março de 1997. Então o Tom tinha 43 e o Louro tinha 23 aninhos. Fez 24 agora. É muito bom a gente poder olhar para trás na vida da gente, seja num emprego que você tenha passado, ou nas relações que você tenha tido... É sempre bom a gente olhar para trás e poder saber que qualquer porta que a gente possa passar, em que a gente já esteve, a gente pode voltar para qualquer lugar e ser bem recebido. Ter a porta aberta. Esse moleque aí nunca fechou porta de lugar nenhum. O Tom era bem recebido em qualquer lugar".

"Todos nós temos defeitos e ele também tinha, mas é legal saber que você pode voltar a qualquer instante na sua família, em um emprego que você já teve, nos seus amigos. É o famoso deixar a porta aberta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então pensa nisso hoje. Você brigou com alguém? É uma bobagem isso, é tão efêmero", disse.

A apresentadora relembrou a convivência intensa com Tom Veiga. "E hoje a gente está aqui chorando a morte desse amigo, desse parceiro. Tivemos uma convivência intensa de 23 anos todos os dias e é natural, absolutamente natural, ainda mais num ano em que a gente olha o Brasil, o mundo, com tantas tristezas, tantas perdas, e a gente sinta isso também", analisou.

Ana Maria agradeceu pelo convívio com o amigo. "Então em vez de a gente se lamentar, eu quero agradecer por esses 23 anos. Hoje, já mais recomposta, eu queria que vocês pensassem nisso junto comigo, a gente poder ter estado com ele nesses 23 anos... Eu um pouco mais porque ele antes de ser o Louro já era o Tom, que fazia parte da minha vida e da minha produção, né. E é bom agradecer pela sorte que a gente teve de ter o Tom com a gente", finalizou.

O "Mais Você" desta terça-feira também exibiu comentários de pessoas da produção que trabalharam com Tom Veiga.