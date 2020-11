Por iG

Publicado 03/11/2020 14:52 | Atualizado 03/11/2020 14:56

São Paulo - Com a morte prematura de Tom Veiga, ator que dava vida ao personagem Louro José todas as manhãs, Ana Maria Braga terá a responsabilidade de apresentar o programa sozinha, sem a dinâmica bem humorada que tinha com seu parceiro de longa data.

Segundo informações do portal UOL, o programa, que é um sucesso há mais de 20 anos, é bastante focado em culinária, pilar que seguirá ainda mais forte nessa nova fase do programa. A produção também investirá mais em crônicas de rua, reportagem e prestação de serviços em geral.

Ana Maria é muito experiente e competente, portanto não há dúvidas de que ela conseguirá dar conta do novo formato do "Mais Você", porém é inegável que o programa terá que adotar um tom menos humorístico sem as piadas e as tiradas sarcásticas de Louro José.

Por enquanto, a Globo não pensa em nenhum tipo de substituição para o papagaio tão amado, pois entendem que Tom Veiga era a alma do mascote. Está tudo muito recente, a emissora e a apresentadora ainda têm muitos detalhes para acertar, mas Ana Maria está determinada a continuar entregando o máximo para o seu público.