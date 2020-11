Bruno Gissoni Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 03/11/2020 15:51 | Atualizado 03/11/2020 15:52

Rio - A pinta de galã não é de hoje e, com a reprise de ‘Flor do Caribe’, de 2013, o público tem a chance de lembrar um dos papéis mais charmosos da carreira de Bruno Gissoni. Aos 33 anos, o ator lembra com carinho dos aprendizados que teve com o personagem. “O Juliano é muito feliz com pouco, ele não vivia a vida dessa forma materialista como a maioria de nós vive. Então, eu acho que essa foi a maior lição. Era um personagem muito leve e feliz com tão pouco”, declara o jovem que, durante as gravações, precisou entender a melhor forma de se conectar com o papel.