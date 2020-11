Ratinho se revolta contra estuprador de Mari Ferrer Reproduçãao

Por iG

Publicado 05/11/2020 09:49 | Atualizado 05/11/2020 09:51

São Paulo - Recentemente o estupro da influenciadora Mari Ferrer voltou aos holofotes após o agressor, o empresário André Aranha, ser absolvido do crime. Na última quarta-feira (04), em seu programa no SBT, o apresentador Ratinho se revoltou com a sentença e alegou que "castraria" Aranha em solidariedade à vítima.

fotogaleria

Publicidade

Durante o julgamento, Mari Ferrer também foi humilhada pelo advogado do agressor, sobre isso Ratinho declarou. "Ela foi desqualificada por alguns imbecis. Mariana foi estuprada, e o advogado do acusado praticou estupro moral contra ela. Mariana foi submetida a uma sessão de tortura psicológica, e eu exijo punição aos responsáveis, porque eu pago imposto".

"Qualquer homem que tenha filha, que tenha neta, que tenha esposa, namorada ou amiga deve sentir novo pela maneira como a menina foi tratada. É um machismo barato, oferecendo copo d'água para quem está sendo abusada pela segunda vez", seguiu o apresentador do SBT.

"Muitas mulheres no Brasil quando são estupradas preferem esconder o fato, não denunciar, porque quando chega a uma delegacia, mesmo sendo a Delegacia da Mulher, são ofendidas, tratadas como vagabundas e desqualificadas que incentivaram o estupro! É preciso dar um basta! Tem que respeitar as mulheres! Chega!", continuou ele.

"Eu quero ver a punição que essa tal de OAB vai dar para esse advogado 'pé de macaco'! Quero ver a punição que o promotor vai receber, que o juiz vai receber! Sexo não consentido é estupro e ponto final, cala a boca! Eu tenho ódio de estuprador! Se eu pudesse, eu 'caparia' o estuprador! Minha querida Mariana, de Santa Catarina, pode contar comigo, isso não vai ficar parado. Eu garanto que esse abuso vai ser reparado! Filho da p…!", concluiu ele, dando a entender que - se pudesse - castraria o agressor.