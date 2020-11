Lidi em 'A Fazenda 2020' Reprodução/Record

Por iG

Publicado 05/11/2020 09:21 | Atualizado 05/11/2020 10:35

São Paulo - Lidi Lisboa reclamou de estar confinada em "A Fazenda 12" . Na manhã desta quinta-feira, a atriz, que já disse querer voltar para casa, se irritou com o filtro de água que estava vazando. Ela foi vista levando duas garrafinhas para esvaziar o recipiente e gritou para Lucas Maciel: "Aquela bost* de água".

Alguns momentos depois, Lidi estava cuidando dos animais, mas ainda bem revoltada com toda a situação do filtro. "O povo acha que eu sou idiota. Ontem eu reclamei que faltava água e, hoje, está vazando. Já é uma merd* estar aqui", ela desabafou. Lucas Maciel caiu na risada enquanto via a cena da parceira de confinamento.