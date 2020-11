Oscar Filho é demitido do SBT após fim do ’Programa da Maisa’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 07:13 | Atualizado 06/11/2020 07:22

Rio - Com o fim do "Programa da Maisa", o humorista Oscar Filho, de 42 anos, foi dispensado pelo SBT. "Acabou. Estou bem, na medida do possível. Perder o emprego não é nunca a melhor coisa do mundo", disse Oscar ao "Na Telinha", do "Uol". O humorista, no entanto, mantém as portas abertas com o diretor Fernando Pelegio.

"Até saiu uma nota falando que o SBT estava pensando em me aproveitar. Falei: 'Olha só que beleza' (risos). Porque a gente lê na mídia, geralmente, o contrário. A gente fica sabendo que vai ser mandado embora (risos). Fiquei empolgado", afirmou o humorista.

Mesmo com a demissão, Oscar disse que não tem o que reclamar do SBT. "Mas eu já trabalho na televisão faz um tempo e sei que são ciclos mesmo. Não tenho do que reclamar. Aliás, pelo contrário, eu não tenho do que reclamar do SBT. Porque bem no meio da pandemia, ficamos dois ou três meses em casa sem gravar. Eu fiquei dentro da minha casa, sem gravar, sem trabalhar, e o SBT continuou me pagando, não diminuiu o meu salário. Então, se eu fosse reclamar agora, seria uma ingratidão absurda da minha parte", analisou.

Oscar terá uma reunião com o diretor Fernando Pelegio. "O contrato do Programa da Maisa acabou, mas vou ter uma reunião com o Pelegio na semana que vem. Vou apresentar um projeto para ele ver se gosta. Estou conversando com ele faz umas duas semanas sobre isso. Se ele não aceitar, vou entender. Porque, realmente, o momento não é propício. Vou falar com ele, mas pode ser que não aconteça nada. Expectativa tem. Não só no SBT, mas em outras emissoras. Porém sei que está difícil para todo mundo", disse, esperançoso.

O humorista de 42 anos também falou sobre a parceria com Maisa, de 18. Ele disse que poderia ter sido estranho juntar um homem e uma adolescente em um programa de TV, mas que deu certo. Maisa, inclusive, contou a ele antes que encerraria seu contrato com o SBT.

"A gente conversou. Ela me falou antes [de anunciar]. Foi muito legal porque mostra a parceria e atenção. No dia que ela falou para a equipe, ela também chegou em mim antes e falou: 'Acho que hoje vou falar para o pessoal'", revelou.