Jojo Todynho e Lipe brigam por causa de tarefas Reprodução

Por iG

São Paulo - Jojo Todynho entrou em mais uma briga por conta de tarefas domésticas em "A Fazenda 12". Depois de discutir com Mariano pro causa do almoço e da treta com Luiza Ambiel pelo doce de leite, ela bateu boca com Lipe Ribeiro. A funkeira pediu para ele arrumar a despensa, mas o ex-participante de "De Férias como Ex" não gostou nada disso.

"Ah, não vou não, Jojo. Me desculpa. Pede para outra pessoa", falou Lipe. Ele se justificou dizendo que está na baia, já tinha feito a tarefa de quatro animais e ainda iria arrumar a sala e o quarto. Jojo falou que ele deveria arrumar a despensa também, porque pegou a área interna. "Eu não peguei área interna, peguei sala e quarto. Parece que todo mundo é seu funcionário", o peão respondeu.

"Não estou falando disso, estou falando porque você está varrendo. Estou falando para você varrer. Não falei nada de mais, eu falei alguma coisa de mais?", Jojo continuou. "Está desde ontem falando. Eu estou na baia desde cedo, não consegui nem dormir e já fiz quatro bichos. Já estou fazendo a minha função, mas fazer as outras eu não vou fazer", Lipe finalizou.

