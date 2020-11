Tiago Lacerda e Ana Paula Arósio Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 14:46

Rio - A partir desta segunda-feira, dia 09, chega ao Globoplay ‘Terra Nostra’ no projeto da plataforma que resgata novelas que marcaram definitivamente a história da teledramaturgia nacional. A trama, exibida pela primeira vez em 1999, de autoria de Benedito Ruy Barbosa e com direção-geral de Jayme Monjardim e Carlos Magalhães, tem como protagonistas Ana Paula Arósio no papel de Giuliana e Tiago Lacerda, como Matteo, e mostra através do romance entre os dois personagens a história da imigração italiana no país e sua influência na formação da sociedade brasileira. Um deleite para os apaixonados por uma boa história e pela cultura italiana, seja o idioma ou a culinária, aspectos bastante exploradas na novela.