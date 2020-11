Padre Marcos Roberto Pires testou positivo para covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 07:58 | Atualizado 11/11/2020 08:02

Rio - A Rede Vida está enfrentando um surto de coronavírus. De acordo com o colunista Fefito, do "Uol", só nesta semana o canal religioso já tem 15 profissionais que testaram positivo para covid-19 até agora. Um dos que testaram positivo foi o padre Marcos Roberto Pires, apresentador do programa "Tamo Junto". A emissora também tem casos na maquiagem, produção e área técnica.

Simony Vieira e Taisa Pelosi, apresentadoras de merchandising, também testaram positivo para a doença. Recentemente, Taisa ficou famosa por imitar a cantora Joelma ao vivo durante um programa na Rede Vida. Ainda de acordo com o colunista, os parceiros de Simony e Taisa também testaram positivo para a doença.

Todos os funcionários infectados deverão ficar afastados, cumprindo o isolamento, pelos próximos dias.

Taisa Pelosi imita Joelma e faz padre gargalhar ao vivo: apresentadora de merchandising testou positivo para coronavírus Reprodução