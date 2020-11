Reprodução do Instagram

Por iG

Publicado 11/11/2020 10:05 | Atualizado 11/11/2020 11:28

São Paulo - Nesta quarta-feira, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa "Mais Você" com uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Bom dia para você que vive nesse país de maricas... de homens e mulheres guerreiros", disse a apresentadora da Globo.

"Não custa lembrar que é um país que já perdeu mais de 160 mil de vidas [para a Covid-19]", completou Ana Maria Braga.

O texto de abertura da apresentadora, apesar de não citar nomes, faz referência a uma declaração recente do presidente em que ele minimiza a pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2).

“Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Temos que enfrentar de peito aberto. A geração nossa é diferente, a geração agora é toddynho, nutella, zap”, declarou o mandatário em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.